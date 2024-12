Arriva da Milano il Super Panettone a 120 euro, ma i genovesi non lo comprano

Non ci volevo credere. Mia moglie mi dice che Iginio Massari, il guru lombardo della pasticceria, quest'anno propone, in edizione limitata (vorrei proprio vedere!), un panettone che costa 120 euro! "Ma è matto?", dico io. E lei aggiunge che una sua amica, notoriamente molto attenta al denaro, lo vorrebbe acquistare per fare bella figura su una tavola importante.

Mi allarmo. Allora vado nell'atrio della Stazione Brignole, dove c’è la boutique di Iginio Massari. "Ha il Panettone d’oro?" chiedo io, "quello da 120?". La commessa, pronta e gentile, me lo mostra. "Ne abbiamo tre", dice con orgoglio. "Ne avete venduti?" chiede il cronista curioso. "Nemmeno uno. Quando sentono il prezzo, ringraziano ed escono". Invece, la versione normale di Massari (panettone milanese alto) si vende. Prezzo 46 euro, peso un chilo.

Il Superpanettone, in verità, pesa un chilo e mezzo ed è al sapore e al profumo di fragole francesi e cacao peruviano. È protetto in una cappelliera da collezione. Ma 120 euro! Esiste anche una versione da 5 kg, al prezzo di 320 euro, ma a Genova non l’hanno nemmeno mandata.

I genovesi si fidano dei loro prodotti, e fanno bene. Panarello (che c'è dal 1885) offre, in via Venti, il panettone milanese basso a 36 euro. Tagliafico (dal 1910), accanto all'Orientale, ha il milanese alto a 35 euro, sempre un chilo. "Ma l’anno prossimo dovrò ritoccare", mi dice Filippo Tagliafico. Grondona (dal 1820) nella sua "Casa Grondona", all’ex Mercato del pesce in piazza Cavour, vende il nuovo milanese basso di pasticceria fresca a 23,50 euro. Un omaggio molto gradito agli Azzurri d'Italia, di cui Gildo Grondona è famoso componente, lui che è stato campione europeo di tiro. Il panettone, incartato a mano, spicca per un bel nastro azzurro.

Chissà, se almeno l’amica di mia moglie ha comprato davvero quel Superpanettone. Sarebbe stato un "botto" alla genovese, da far entrare nella storia. Vabbe', mi tengo il dubbio, e vi auguro con tutto il cuore un BUON 2025!

