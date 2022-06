Arma di Taggia, nuovo look e nove neoassunti da Spazio Conad

di Anna Li Vigni

Dopo un breve periodo di ristrutturazione riapre lo store di via Privata Roggeri

Dopo un breve periodo di ristrutturazione riapre lo Spazio Conad di via Privata Roggeri ad Arma di Taggia (IM) che offrirà ai clienti un punto vendita più ampio e accogliente ed una proposta di spesa ancora più completa e di qualità che valorizza le migliori produzioni del territorio.

Lo Spazio Conad si presenta rinnovato e dotato delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi di modulazione dell’illuminazione con luci a led agli impianti di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti. Sostenibilità ambientale ma anche sostegno alle economie locali e alla comunità.

Presso il rinnovato Spazio Conad continuano le numerose iniziative al fianco della Croce Verde dedicate al recupero di

generi alimentari per sostenere le persone della comunità che vivono in situazioni di fragilità e per favorire un’azione concreta contro lo spreco alimentare. Ma non solo: all’interno del punto vendita è stato avviato, insieme ad una fattoria didattica del territorio e le scuole d’infanzia e primarie del Ponente Ligure, il progetto “Coloriamo il mondo delle Api” con l’obiettivo di educare le giovani generazioni alla tutela ed al rispetto della natura. Un progetto importante che ben si sposa con i valori della cooperativa che nutre grande sensibilità per tutte le iniziative che coinvolgono il mondo della scuola.

“Oggi riapriamo lo Spazio Conad di Arma di Taggia dopo una brevissima ristrutturazione totale con soli tre giorni di chiusura per ridurre al minimo il disagio per la nostra clientela. Con questa nuova veste vogliamo offrire ai nostri clienti un punto vendita ancora più accogliente, ampio, pronto ad ospitarli con la professionalità e la cortesia che da sempre ci contraddistingue, potenziato nell’offerta dei freschissimi, nostro fiore all’occhiello.

Allo Spazio Conad proponiamo un’offerta vasta garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza, con i prezzi più competitivi del mercato. Importanti investimenti sia dal punto di vista strutturale che umano, che noi di Conad abbiamo messo in atto pur attraversando con non poche difficoltà questa difficile periodo storico.

La passione e la professionalità che quotidianamente esprimiamo nel nostro lavoro ci danno la forza per continuare ad investire sul territorio”, sottolineano Franco Lupi e Ivano Pinasco, soci imprenditori di Conad Nord Ovest, che operano sul territorio da oltre 30 anni.