Arma di Taggia, Diemme Fiori seconda al "Best Copacker Profile" per innovazione

L’azienda ligure Diemme Fiori S.r.l, con sede ad Arma di Taggia, si è aggiudicata il secondo posto al premio Best Copacker Profile, riconoscimento dedicato alle migliori proposte del settore non-food. La cerimonia di premiazione si è svolta durante la fiera Marca by Bologna Fiere & ADM.





"Questo risultato conferma la vitalità del tessuto produttivo ligure e la capacità delle nostre imprese di distinguersi anche in settori diversi dall’alimentare, puntando su innovazione, ricerca e cura dei dettagli", ha commentato il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. "Complimenti all’azienda per aver portato la Liguria su un palcoscenico nazionale così qualificato".





Il riconoscimento è stato assegnato a Diemme Fiori per la sua attenzione all’innovazione e alla capacità di sviluppare idee originali, sia nella progettazione dei prodotti sia nel packaging. Specializzata in floricultura e piante ornamentali, l’azienda si distingue per creatività, qualità e visione imprenditoriale, interpretando le nuove tendenze del mercato.





"La partecipazione a fiere come Marca resta uno strumento strategico per dare visibilità alle imprese, favorire contatti diretti con operatori e buyer e rafforzare il posizionamento sui mercati", ha aggiunto Piana. "Anche nell’era digitale, la presenza fisica agli eventi di settore continua a rappresentare un valore aggiunto fondamentale".

