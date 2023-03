Aria di rinnovamento per il PD: il nuovo corso di Elly Schlein coinvolge anche il segretario genovese D'Angelo, che entra in direzione nazionale

La vittoria di Elly Schlein alle Primarie del PD rilancia le ambizioni dei Dem, che puntano su un nuovo corso di giovani per l'immediato futuro. Tra fedelissimi, sostenitori, collaboratori si stima un'età media molto bassa, rigorosamente under 40 e, in molti casi, anche under 30.

Una piena espressione che caratterizza il nuovo corso targato Schlein, che si avvarrà di 'freschezza'.

Parte di questo rinnovamento in Liguria è già stato attuato e vede protagonista Simone D'Angelo. Il 35enne segretario genovese era stato tra i primi a sostenere la candidatura di Elly Schlein e adesso viene 'premiato' con l'ingresso in direzione nazionale, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto in federazione per rinnovare le prime file del partito.