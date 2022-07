Arenzano, tre ventenni ubriachi scatenano una rissa: denunciati dai Carabinieri

di Marco Innocenti

Uno di loro ha anche pensato bene di orinare contro la vetrina di una banca, proprio davanti ai militari dell'Arma intervenuti sul posto

I Carabinieri di Arenzano hanno identificato e denunciato in stato di libertà tre ventenni di Cogoleto che nel mese di giugno, si sono resi responsabili di una rissa scaturita in piazza Mazzini per futili motivi, presumibilmente dovuta al loro stato di ubriachezza.

Uno dei tre, proprio davanti ai militari intervenuti, ha poi pensato bene di orinare contro la vetrina di una banca ed è stato anche denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.