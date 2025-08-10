Arenzano, sub colto da malore in mare: soccorso e trasferito d’urgenza al San Martino
di Simone Galdi
Intervento coordinato tra Guardia Costiera, Salvamento Voltri, 118 e Vigili del Fuoco per il salvataggio
Un sub di circa 60 anni è stato colto da malore nel pomeriggio di sabato 9 agosto ad Arenzano. È stato soccorso in mare e trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, dopo un’operazione congiunta tra Guardia Costiera, volontari e servizi di emergenza.
Intervento immediato – Verso le 16.00, la Sala Operativa di Genova ha ricevuto una richiesta di aiuto via radio riguardante un sub in difficoltà. L’allarme è stato lanciato dalla stazione radio costiera, attivando immediatamente le procedure di emergenza. Una moto d’acqua dell’Associazione Salvamento Voltri, impegnata nel progetto “sicurezza nelle spiagge libere”, è intervenuta per prima, trovandosi nelle vicinanze del gommone del Diving. Il sub è stato caricato su una tavola di salvataggio e trasferito in pochi minuti al porto di Arenzano, dove lo attendevano i sanitari del 118.
Trasferimento urgente – Contemporaneamente, il battello GC B129 della Guardia Costiera, con a bordo personale sanitario del CISOM, ha raggiunto il porto per fornire assistenza. Valutate le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno disposto il trasporto immediato al San Martino tramite un elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova. La Guardia Costiera sta verificando le circostanze dell’accaduto per chiarire la dinamica dell’emergenza.
