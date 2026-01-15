Arenzano, al Teatro Sipario Strappato va in scena ‘Cercando Monica Amando’: un omaggio a Monica Vitti

Sabato 17 gennaio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva “Cercando Monica Amando”, omaggio alla grande Monica Vitti della compagnia Start Lab. Lo spettacolo è scritto da Ilaria Agostini e in scena ci saranno Danila Stalteri e Massimiliano Vado, che cura anche la regia.





Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio tra momenti iconici della vita e della carriera di Monica Vitti, esplorando il suo talento, la sua arte, la sua femminilità e la capacità unica di rappresentare insieme la fragilità e la forza delle donne. Attraverso immagini, parole e suoni, il pubblico è accompagnato nei luoghi, nelle emozioni e nei pensieri che hanno definito una delle figure più amate del cinema italiano.





Riferimenti ai suoi film, citazioni dai suoi scritti e dalle interviste (tra cui quelle con Oriana Fallaci ed Enzo Biagi) permettono di riscoprire Monica in tutte le sue sfaccettature, celebrandone l’arte e la personalità in un’esperienza intensa e coinvolgente.





Lo spettacolo fa parte del circuito Spirali, che vede protagonisti cinque teatri liguri – Sipario Strappato di Arenzano, i Cattivi Maestri di Savona, il Garage e l’Ortica di Genova e il Teatro delle Udienze di Finale Ligure – in rete per sostenere nuove drammaturgie e condividere produzioni.





