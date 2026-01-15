Arenzano, al Teatro Sipario Strappato va in scena ‘Cercando Monica Amando’: un omaggio a Monica Vitti
di Redazione
Sabato 17 gennaio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva “Cercando Monica Amando”, omaggio alla grande Monica Vitti della compagnia Start Lab. Lo spettacolo è scritto da Ilaria Agostini e in scena ci saranno Danila Stalteri e Massimiliano Vado, che cura anche la regia.
Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio tra momenti iconici della vita e della carriera di Monica Vitti, esplorando il suo talento, la sua arte, la sua femminilità e la capacità unica di rappresentare insieme la fragilità e la forza delle donne. Attraverso immagini, parole e suoni, il pubblico è accompagnato nei luoghi, nelle emozioni e nei pensieri che hanno definito una delle figure più amate del cinema italiano.
Riferimenti ai suoi film, citazioni dai suoi scritti e dalle interviste (tra cui quelle con Oriana Fallaci ed Enzo Biagi) permettono di riscoprire Monica in tutte le sue sfaccettature, celebrandone l’arte e la personalità in un’esperienza intensa e coinvolgente.
Lo spettacolo fa parte del circuito Spirali, che vede protagonisti cinque teatri liguri – Sipario Strappato di Arenzano, i Cattivi Maestri di Savona, il Garage e l’Ortica di Genova e il Teatro delle Udienze di Finale Ligure – in rete per sostenere nuove drammaturgie e condividere produzioni.
