Arbitri: Maresca per il Genoa, Sozza per la Samp

Sarà Maresca di Napoli a dirigere la sfida di domenica (ore 15) tra Genoa e Bologna. Filippo Bercigli (Firenze) e Marco Ceolin (Treviso), gli assistenti, mentre a svolgere il ruolo di quarto uomo è stato designato Luca Pairetto di Nichelino. Il Var sarà di competenza di Lorenzo Maggioni, coadiuvato dall'Avar Massa.

Con il fischietto campano, il Grifone ha conquistato sei vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. Nelle ultime due uscite ufficiali, altrettanti successi: 1-2 contro l'Udinese nella stagione in corso, 2-1 sul Lecce nella scorsa.





La Sampdoria, di scena a Catanzaro domenica alle 17.15, sarà invece arbitrata da Sozza di Seregno. Assistenti Baccini di Conegliano e Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale Totaro di Lecce. Al Var Camplone di Lanciano, Avar Forneau di Roma 1.

Negativo il bilancio dei blucerchiati, con una vittoria (quest'anno contro la Carrarese), a fronte di due sconfitte (Atalanta e Spezia in serie A).

