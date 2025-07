Arabia Saudita: alleanza Maersk-Saudi Post, previsti vantaggi per aziende globali di commercio elettronico

Maersk Saudi Arabia (Maersk) e Saudi Post Company (SPL) hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) strategico per la creazione di una partnership volta a rafforzare i servizi logistici e di supply chain per le aziende di e-commerce che entrano e operano in Arabia Saudita, nonché potenzialmente nei mercati più ampi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

La partnership unisce la vasta esperienza nazionale di Saudi Post con le capacità logistiche globali di Maersk, fornendo una soluzione completa end-to-end per le aziende di e-commerce globali. La solida rete nazionale di Saudi Post, costruita per supportare gli obiettivi della Vision 2030 del Regno, si integrerà perfettamente con l’infrastruttura globale di spedizione e logistica di Maersk per offrire ai clienti una qualità di servizio senza pari.

“Siamo entusiasti di collaborare con Saudi Post, che gestisce una rete di distribuzione senza pari in Arabia Saudita, per creare una soluzione logistica integrata che risponda alla crescente domanda di un efficiente evasione degli ordini e-commerce nel Paese. La nostra ampia rete marittima globale, insieme al Parco Logistico Integrato di recente apertura, si combinerà con l’ampia rete nazionale di Saudi Post, posizionandoci per offrire servizi logistici di livello mondiale a supporto delle aziende che desiderano entrare o espandersi nel mercato saudita”, ha dichiarato Ahmed Al Olaby, Direttore, Maersk Arabia Saudita.

“La collaborazione strategica tra SPL e Maersk è fondamentale per ottimizzare i flussi di e-commerce transfrontalieri da e per il Regno dell’Arabia Saudita e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, migliorando la connettività, l’affidabilità e le opportunità di crescita in tutta la regione”, ha aggiunto Rouni Saad, Direttore Vendite Internazionali, Gruppo SPL.

Nell’ambito della partnership, Saudi Post gestirà tutte le operazioni all’interno del Regno, inclusi i servizi di sdoganamento espresso e di consegna dell’ultimo miglio, mentre Maersk supervisionerà le attività di origine, il trasporto internazionale e le soluzioni di evasione degli ordini in regime di sdoganamento. Maersk utilizzerà il suo modernissimo Parco Logistico Integrato di recente inaugurazione a Gedda, in Arabia Saudita, come hub operativo chiave per questa partnership, rafforzando ulteriormente la posizione del Regno come punto di accesso logistico regionale.

Il MoU stabilisce la cooperazione in quattro aree critiche:

Tecnologia e Integrazione di Sistema: Connettività digitale fluida tra le piattaforme di entrambe le organizzazioni

Attività di Marketing e Commerciali: Strategie congiunte di immissione sul mercato per servire le aziende internazionali

Eccellenza nel Servizio Clienti: Processi e passaggi di consegne coordinati per garantire un’esperienza cliente superiore

Ottimizzazione Operativa: Maggiore capacità e processi semplificati per servire in modo efficiente i clienti comuni.

Questa partnership contribuisce direttamente agli obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, potenziando l’infrastruttura logistica del Regno, supportando la crescita del settore dell’e-commerce e facilitando il commercio internazionale. Si prevede che la collaborazione attirerà un maggior numero di aziende globali a stabilirsi in Arabia Saudita, fornendo loro soluzioni logistiche affidabili ed efficienti.

La partnership rappresenta l’impegno di entrambe le aziende per l’innovazione e l’eccellenza nei servizi logistici, posizionando l’Arabia Saudita come destinazione privilegiata per le aziende di e-commerce internazionali che desiderano accedere al mercato mediorientale.

