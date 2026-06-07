Apprendistato, dalla Regione Liguria oltre 413 mila euro per la formazione di 2 mila giovani

Nuove risorse per sostenere la formazione degli apprendisti in Liguria. La Regione ha approvato l'assegnazione dei fondi statali destinati ai percorsi formativi in apprendistato per il 2026, per un importo complessivo di oltre 413 mila euro, in aumento rispetto allo scorso anno.

Ad annunciarlo sono stati la vicepresidente e assessore alla Formazione Simona Ferro e l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola.

Le nuove risorse si aggiungono al milione di euro già stanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo e consentiranno di coinvolgere complessivamente circa 2 mila apprendisti sul territorio regionale.

"L'apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro", spiegano Ferro e Scajola. "La nostra offerta formativa, in linea con le disposizioni nazionali, è dedicata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali, dalla contrattualistica alle lingue straniere, passando per le capacità relazionali, la sicurezza e l'informatica".

I fondi saranno impiegati attraverso il catalogo dei corsi già finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il sistema formativo coinvolge 60 organismi accreditati, selezionati da Alfa, che erogheranno moduli da 40 ore dedicati alle principali competenze richieste nel mondo del lavoro.

L'obiettivo della Regione è rafforzare il collegamento tra formazione e occupazione, offrendo ai giovani strumenti concreti per acquisire competenze professionali e facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

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