Appennino d'oro a Fabio Felline, Appennino d'argento per la stampa a Gilberto Volpara e Telenord

Assegnati alla vigilia del Giro dell'Appennino numero 86 i riconoscimenti annuali che l'Unione Sportiva Pontedecimo dedica a un ex vincitore della storica classica d'entroterra capace d'essersi distinto in carriera dando lustro alla manifestazione e a un giornalista che abbia contribuito alla valorizzazione della competizione. Nell'albo d'oro degli atleti spiccano tra gli altri Martini, Motta, Baronchelli, Bugno. In quello della stampa, Pastonesi, Dotto, Conti, Colombo.

Premio Appennino d'Oro a Fabio Felline trionfatore in via XX Settembre nel 2012 che, a 35 anni, ha annunciato il ritorno in gruppo entro fine stagione con la Mbh Colpack presto Professional. Secondo l'ex vincitore della classifica a punti alla Vuelta e trionfatore al Laigueglia, tra i vari successi in carriera, favoriti odierni: "Covi, Ulissi, Velasco, Finn". Riguardo i ricordi del 2012: "Una grande soddisfazione perchè l'Androni, la mia squadre dell'epoca, teneva tantissimo all'Appennino come al Memorial Pantani. Felice per averli centrati nello stesso anno" (vedi video).

Premio Appennino d'Argento a Gilberto Volpara, giornalista di Telenord, emittente che trasmetterà in diretta dalle 15 l'edizione 2025: "Non ha mai fatto mancare la sua concreta vicinanza al Giro dell'Appennino, promuovendolo e supportandolo in ogni occasione. Nella sua trasmissione Scignoria! fa parlare i grandi campioni del ciclismo nella propria parlata d'origine".

