Ansaldo Nucleare completa due interventi a Krško e ottiene nuovo contratto antincendio

Ansaldo Nucleare rafforza la propria presenza internazionale nella manutenzione e aggiornamento degli impianti atomici europei. La società ha completato due importanti interventi nella centrale di Krško, in Slovenia, e ha già ottenuto un nuovo contratto per il potenziamento del sistema antincendio, con consegna prevista nel 2027.

Interventi - Nel sito sloveno, l’azienda ha operato come main contractor per l’ammodernamento del sistema di trattamento dell’acqua e la sostituzione dei compressori dei gas di scarico. Le attività hanno incluso ingegneria, approvvigionamento, installazione e messa in servizio, confermando il ruolo integrato del gruppo genovese nelle grandi infrastrutture energetiche.

Tecnologia - L’upgrade del sistema idrico ha migliorato la gestione dell’acqua demineralizzata destinata all’alimentazione del reattore. La nuova configurazione consente una maggiore automazione e un controllo più efficiente dell’intero processo. Il sistema è entrato pienamente in esercizio nell’aprile 2026 dopo il completamento dei lavori nell’autunno 2025.

Impianti - Il secondo intervento ha riguardato la sostituzione di due compressori dei gas di scarico, con nuove unità progettate secondo standard nucleari internazionali Asme e normative Ue-Usa. A causa degli spazi ridotti, le apparecchiature sono state trasportate smontate e assemblate direttamente in centrale.

Sicurezza - Nel febbraio 2026 la centrale di Krško ha affidato ad Ansaldo Nucleare un ulteriore incarico per l’ammodernamento del sistema antincendio. Il progetto, già avviato, sarà completato nel 2027 e punta a rafforzare i livelli di sicurezza operativa dell’impianto.

Partnership - "Queste attività rafforzano la nostra collaborazione di lunga data con Nek", ha dichiarato l’amministratore delegato Daniela Gentile. "Gestendo progetti complessi di ammodernamento in condizioni sfidanti, supportiamo la centrale nel mantenere i più alti standard di sicurezza, efficienza e affidabilità operativa".

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