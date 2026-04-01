Ansaldo Energia torna in utile nel 2025: crescita degli ordini e nuovo piano al 2030
di R.S.
1 min, 53 sec
Gli ordini hanno raggiunto quota 2,3 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto al 2024, mentre i ricavi si sono attestati a 1,2 miliardi
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