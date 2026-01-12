Ansaldo Energia punta all’idrogeno puro: turbine a gas entro il 2030

Entro il 2030 Ansaldo Energia prevede di avviare la produzione delle prime turbine a gas alimentate a idrogeno puro, un traguardo importante nel percorso di decarbonizzazione della produzione energetica. Il progetto di ricerca FLEX4H2, coordinato dall’azienda genovese, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento europeo “Best Success Story” durante gli Hydrogen Research and Innovation Days 2025, assegnato dal consorzio Clean Hydrogen Partnership e da una giuria di esperti del settore.





Il progetto FLEX4H2 si concentra sull’impiego crescente dell’idrogeno nelle turbine a gas, testando la combustione sequenziale a pressione costante (CPSC) di Ansaldo Energia. I test hanno dimostrato che le turbine possono funzionare con qualsiasi miscela di gas naturale e idrogeno, compreso l’idrogeno puro, garantendo flessibilità, stabilità e riduzione delle emissioni.





Secondo l’azienda, l’obiettivo è raggiungere entro il 2030 una combustione con idrogeno al 100%, partendo dall’attuale quota massima del 70%. Questo approccio è considerato un elemento chiave per garantire energia pulita e affidabilità della rete elettrica, rispondendo alle sfide della transizione energetica.





Il successo del progetto è frutto della collaborazione tra industria, centri di ricerca e università, sottolineando l’importanza di unire competenze scientifiche, tecniche e industriali per sviluppare soluzioni energetiche sostenibili.





"L’impiego dell’idrogeno nelle turbine a gas sarà cruciale per la produzione di elettricità pulita e per la stabilità futura della rete", commenta Andrea Ciani, project coordinator di Ansaldo Energia. "Questo risultato riflette la forza di un team che lavora con competenza e passione per trasformare la tecnologia in un contributo concreto alla transizione energetica".

