Ansaldo Energia e il contratto in Azerbaigian, Toti: "Importante paso avanti per l'azienda"

“La firma del contratto tra Ansaldo Energia e il produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaigian Azerenerji, per la fornitura di quattro turbine a gas, rappresenta un altro fondamentale passo in avanti dopo la conferma della ricapitalizzazione da parte di Cassa Deposito e Prestiti e la conferma della nomina a breve di un nuovo amministratore delegato. In questo momento si stanno giocando partite fondamentali per l’azienda genovese e questa accelerata aiuterà Ansaldo a superare il momento di difficoltà che ha attraversato e sta attraversando. Un passo avanti importante per costruire il suo futuro nei prossimi mesi anche grazie al sostegno da parte del governo, con la presenza del ministro Urso in Azerbaigian e con le istituzioni del territorio che ci sono e continueranno ad esserci, vigilando con grande attenzione perché gli impegni presi continuino ad essere definiti entro un tempo ragionevole”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla firma del contratto tra Ansaldo Energia e Azerenerji per la fornitura di quattro turbine a gas.