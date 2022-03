Angoscia Kovalenko; "E' difficile guardare quello che succede in Ucraina"

di Redazione

Il centrocampista ucraino degli aquilotti lascia trapelare tutta la sua angoscia per quanto sta accadendo nel suo paese. Un momento difficile malgrado l'affetto di tutti

"E' difficile guardare quello che sta succedendo in Ucraina". Viktor Kovalenko continua a vivere ore di grande angoscia per quanto sta accadendo nel suo paese. In contatto con parenti, amici. Che sono soprattutto a Leopoli, proprio lì dove sfollate gran parte delle rappresentanze diplomatiche. Passata l'adrenalina delle prime ore, è forse più difficile abituarsi a convivere con l'angoscia. A vedere le immagini che scorrono.

I compagni, la società, il tecnico gli sono vicini. Lo Spezia, come detto, ha voluto sensibilizzare la cosa indossando una speciale t-shirt con la scritta “Stop War” nel riscaldamento che ha preceduto la sfida con la Roma. Tutte cose chec ovviamente fanno piacere. Ma il pensiero è sempre là, ovviamente.