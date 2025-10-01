Andrea De Censi, una vita per l'oncologia: il professore si racconta nel primo giorno di pensione

Primo giorno di pensione per il professor Andrea De Censi, illustre oncologo, allievo del professor Umberto Veronesi, per 22 anni direttore della Struttura Complessa di oncologia dell'ospedale Galliera di Genova. Da novembre andrà a dirigere la breast unit dell'istituto di ricerca internazionale della Fondazione Champalimaud di Lisbona ma una volta al mese tornerà a Genova per curare i suoi pazienti e prestare la sua opera di consulente (a titolo gratuito) al nosocomio di Carignano.

In questa intervista, andata in onda in diretta nel corso del Live di Telenord, il professor De Censi racconta la sua carriera, gli aspetti anche umani oltre a quelli scientifici della professione, i numerosi incontri avuti durante il suo percorso (ha lavorato anche a Londra, è stato relatore più volte negli Stati Uniti). Infine, una previsione: "Il cancro verrà sconfitto, ne sono certo perché la strada è tracciata. Già oggi il 40% dei tumori potrebbe essere evitato attraverso uno stile di vita sano e corretto".

Ecco l'intervista integrale.

