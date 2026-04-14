ANCE Savona: Emanuele Ferraloro nuovo presidente, rinnovati vertici e Consiglio generale

Passaggio di consegne ai vertici di ANCE Savona, la sezione imprenditori edili dell’Unione Industriali di Savona. Nella giornata di ieri, 13 aprile 2026, presso la sede dell’associazione, si è svolta l’assemblea elettiva che ha sancito la nomina del nuovo presidente e il rinnovo del Consiglio generale.

A guidare l’organizzazione sarà Emanuele Ferraloro (nella foto), che raccoglie il testimone da Massimo Baccino al termine del suo mandato quadriennale. Un passaggio che arriva in una fase definita di “transizione” per il settore delle costruzioni, chiamato a confrontarsi con sfide complesse sia a livello nazionale che locale.

Nel suo intervento di commiato, Baccino ha ripercorso gli anni alla guida dell’associazione, segnati da profondi cambiamenti e criticità, tra cui l’impatto delle misure legate al Superbonus, le opportunità del PNRR, il tema del ricambio generazionale e le conseguenze di scenari internazionali come la guerra in Ucraina. Tra le priorità affrontate anche la rigenerazione urbana, il contrasto al dissesto idrogeologico e il rapporto con la pubblica amministrazione, con l’obiettivo costante di supportare le imprese e valorizzare il comparto.

Il settore, tuttavia, ha mostrato segnali di solidità nel corso del 2025, con oltre 3.100 occupati medi e più di 4.600 operai iscritti alla Cassa Edile, oltre a una massa salari tornata ai livelli precedenti alla crisi del 2007-2008. Un quadro positivo che dovrà però misurarsi con le incognite legate alla fine del PNRR e agli effetti economici dei conflitti internazionali, in particolare in Medio Oriente, già evidenti nei rincari.

Nel suo primo intervento da presidente, Ferraloro ha sottolineato l’importanza del ruolo associativo in un contesto così complesso, evidenziando la necessità di garantire vicinanza alle imprese, servizi efficaci e capacità di proposta sia a livello locale che nazionale, anche grazie all’appartenenza al sistema ANCE e a Confindustria. Ha inoltre ringraziato i colleghi per la fiducia e il presidente uscente per il lavoro svolto, indicandolo come stimolo per il futuro.

Tra le priorità indicate dal nuovo presidente emergono la rigenerazione urbana, la cura del territorio e il tema dell’accesso all’abitazione, ambiti nei quali il contributo delle imprese edili viene ritenuto centrale. Ferraloro ha ribadito la necessità di un quadro normativo chiaro ed efficiente, capace di rispondere con rapidità ai cambiamenti in atto, e ha sottolineato l’importanza della collaborazione con enti locali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, nella prospettiva di fare rete e valorizzare le opportunità del territorio savonese.

La nuova squadra di presidenza sarà affiancata dai vicepresidenti Massimo Arimondo e Alberto Chiarelli, mentre lo stesso Baccino continuerà a dare il proprio contributo per garantire continuità su alcuni dossier aperti. Parallelamente, è stato eletto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili Samuele Pirotto, affiancato dai vicepresidenti Michele Grondona e Andi Leka.

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