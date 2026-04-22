Amt, più tutele per il personale: approvato in consiglio comunale documento Lega

Il Consiglio comunale ha approvato il documento presentato dalla Lega per rafforzare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico, a tutela del personale e dei passeggeri. Il provvedimento esprime anche vicinanza e solidarietà all’autista aggredita lo scorso 12 aprile in via Rimassa.

“Le ripetute aggressioni e i gravi episodi avvenuti sui mezzi del trasporto pubblico impongono, come già ribadito più volte, un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza”, dichiarano i consiglieri comunali della Lega Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli.

Secondo i proponenti, non è più rinviabile un intervento concreto per garantire condizioni adeguate a bordo dei mezzi, dove troppo spesso l’incolumità del personale viaggiante e degli utenti viene messa a rischio dalla presenza di soggetti pericolosi. “Chi svolge un servizio essenziale per la città deve poter lavorare in sicurezza, così come i cittadini devono poter utilizzare il trasporto pubblico in tranquillità”, aggiungono.

Durante la dichiarazione di voto, Bevilacqua ha sottolineato la necessità di rafforzare i presidi e le misure di prevenzione, in particolare sulle linee e nelle fasce orarie più esposte a criticità. “È fondamentale potenziare gli strumenti già attivi e valutare ulteriori interventi per aumentare la sicurezza del servizio. Il personale AMT, che ogni giorno svolge un lavoro essenziale per la città, ha il diritto di essere tutelato”, ha concluso.

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