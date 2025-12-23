Amt: arrivati fondi regionali, liquidità sbloccata per ripartire. In vigore l'orario ridotto per le feste

Sono arrivati i 14,3 milioni di euro trasferiti dalla Regione e Amt ha potuto pagare le fatture scadute a fine novembre, sbloccando i pagamenti ai fornitori dopo le proteste delle imprese Anav. Le risorse, provenienti da fondi statali, servono a coprire il fabbisogno di liquidità di dicembre, dopo mesi gestiti con anticipazioni del contratto di servizio e contributi comunali.





Il Comune guarda ora al nuovo anno con maggiore fiducia: non si escludono ulteriori anticipazioni di liquidità, ma l’obiettivo è mantenere regolari i pagamenti correnti. Dal 2026 alcune misure del piano di risanamento, come la manovra tariffaria, dovrebbero migliorare la situazione finanziaria, in attesa della ricapitalizzazione e della decisione del Tribunale sulla procedura di composizione negoziata della crisi.





Intanto, fino al 6 gennaio è in vigore l’orario festivo: nei feriali il servizio urbano segue le frequenze del sabato e l’extraurbano l’orario non scolastico. La riduzione potrebbe pesare di più per la carenza di autisti e mezzi. Il giorno di Natale sono garantiti i collegamenti principali e verso gli ospedali, con orari speciali per bus, metropolitana, funicolari e ascensori.

