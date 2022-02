Amministrative Genova, D'Angelo: "Con Dello Strologo rinnovata credibilità davanti ai genovesi"

di Marco Innocenti

Un risultato arrivato dopo settimane, anzi mesi di trattative con gli alleati della coalizione ma, alla fine, la candidatura di Ariel Dello Strologo ha riunito il centrosinistra intorno a un nome condiviso. E il segretario del Pd genovese Simone D'Angelo è stato senza dubbio uno dei principali artefici di questa discesa in campo.

"Otto mesi fa avevamo due obiettivi - dice lo stesso D'Angelo - Costruire una nuova agenda fortemente progressista per questa città e ritrovare, tramite la necessaria coesione, una rinnovata credibilità di fronte ai genovesi. Dopo otto mesi di duro lavoro tutti i progressisti sono uniti intorno a un programma che dice che la lotta alle disuguaglianze può essere il motore di un nuovo sviluppo e ad una persona, Ariel, che ha la credibilità per rappresentarlo. È un modo per tornare a ridare dignità alla politica. È un modo per riaprire una partita che in tanti davano per chiusa".