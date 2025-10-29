“Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”, il docufilm racconta una battaglia sindacale decennale

Sarà proiettato giovedì 6 novembre alle 21:00 al Nuovo Cinema Palmaro il docufilm “Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”, che ripercorre oltre dieci anni di mobilitazione della classe operaia genovese per ottenere giustizia e il riconoscimento dei propri diritti, dopo l’esposizione all’amianto.





Il documentario, frutto della collaborazione tra la Camera del Lavoro di Genova, lo Spi Cgil Genova e Liguria e la Fiom Cgil Genova, nasce da un’idea di Marcello Zinola e della Camera del Lavoro di Genova, con la regia di Ugo Roffi.





Alla serata di proiezione interverranno Armando Palombo, delegato Fiom Acciaierie d’Italia, Alessandro Borghi, Presidente Anpi Prà, i registi Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli, e il giornalista Marcello Zinola.





Il film racconta una vicenda unica: tra il 2006 e il 2016, oltre 1.400 ex lavoratori colpiti dall’amianto, alcuni malati o deceduti, furono ingiustamente inquisiti, mentre nel resto d’Italia i diritti degli esposti venivano riconosciuti. Solo tra il 1994 e il 2020, l’Inail ha registrato in Liguria oltre 3.600 decessi legati all’esposizione all’asbesto, di cui più della metà a Genova.





Il docufilm alterna riprese della Genova contemporanea a materiali d’archivio provenienti da Camera del Lavoro, Biblioteca Berio, Biblioteca Universitaria, Fondazione Ansaldo, Teche Rai e giornalisti locali, raccontando le storie dei protagonisti di quella battaglia: Albino Ostet, ex lavoratore Ansaldo Energia, Barbara Storace, avvocato che seguì le cause civili, Ivano Bosco, allora segretario della Cgil di Genova, Armando Palombo e Igor Magni, Segretario Generale della Camera del Lavoro.

