Ambulanza in sosta prende fuoco a Sestri Levante, fiamme domate dai vigili del fuoco

Paura questa mattina a Sestri Levante, nei pressi dell'ospedale cittadino, dove un'ambulanza parcheggiata ha preso fuoco per cause incerte. Si trattava di un mezzo di soccorso della Asl 5, addetto al trasporto di farmaci, che stazionava nel parcheggio della struttura ospedaliera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato le fiamme: prima dell'intervento l'incendio era stato circoscritto dal personale della ASL 4, che grazie agli estintori e agli idranti era riuscito a isolare il rogo

Oltre all'ambulanza, il fuoco ha danneggiato anche un fugrone che sostava accanto al mezzo. Fortunatamente, come comunica la direzione sanitaria della Asl 4, non ci sono state persone ferite

