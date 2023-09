Altare, ex Savam, Mai (Lega): "A breve tavolo su progetto di recupero dell’area"

La Regione si muove per il caso della ex Savam, la fabbrica dismessa di Altare a rischio crollo. Lo annuncia il capogruppo leghista in consiglio regionale Stefano Mai: “L’Assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha dato la disponibilità a istituire un tavolo regionale con tutti i soggetti interessati per verificare la possibilità di trovare eventuali soluzioni per il recupero e la valorizzazione delle aree ex Savam. Ha dunque accolto quanto avevo richiesto nel documento che ho depositato in Consiglio regionale dove chiedevo l’apertura del ‘Tavolo Altare’. La Valbormida e Altare non possono più sostenere questa situazione. Ne è dimostrazione la manifestazione che questa mattina ha portato i cittadini a protestare nei pressi del municipio contro la chiusura, avvenuta un anno fa, di via XXV Aprile e via Cesio, per rischio crollo della fabbrica, con un paese che di fatto è rimasto tagliato in due".

"Spero che dal tavolo di confronto tra Comune, società Città del Vetro, Sovrintendenza, Università di Genova, e gli Assessorati Regionali Ambiente, Urbanistica, Sviluppo Economico, Cultura e Sviluppo dell’Entroterra, si riesca a individuare una strada per sviluppare un serio e sostenibile progetto di recupero e valorizzazione dell’intera area, e contestualmente far partire i lavori di messa in sicurezza del sito - conclude Mai - che porterebbero alla riapertura della viabilità e a dare una visione concreta del futuro dell’ex vetreria”.