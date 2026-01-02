Alstom fornirà 47 treni e la relativa manutenzione per i nuovi corridoi ferroviari in Messico

Alstom ha firmato un contratto con l’Agenzia di Regolamentazione dei Trasporti Ferroviari (ARTF) per la fornitura di 47 treni passeggeri DMU (Diesel Multiple Unit), 33 a lungo raggio e 14 a corto raggio, destinati ai corridoi Città del Messico-Querétaro-Irapuato e Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, in Messico. La decisione è stata annunciata il 15 dicembre durante una riunione pubblica dell’agenzia decentrata del Ministero delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti. Questo progetto fa parte del Piano Nazionale di Sviluppo 2025-2030 e rappresenta un impulso decisivo per la mobilità ferroviaria passeggeri in Messico, collegando regioni chiave del centro e del nord del Paese e consolidando la ripresa del servizio ferroviario passeggeri.

Il contratto ha un valore di circa 20,2 miliardi di pesos messicani (circa 920 milioni di euro). Oltre alla fornitura di 47 treni, il contratto comprende anche la manutenzione completa per cinque anni, l’allestimento di depositi di manutenzione, stazioni di ispezione e rifornimento, nonché la formazione tecnica e la messa in servizio dei treni.

Con questo nuovo progetto, Alstom ribadisce il suo impegno nel promuovere la mobilità ferroviaria e l’innovazione in Messico. Alstom prevede che questo progetto consentirà di creare e mantenere oltre centinaia di posti di lavoro, inclusi ruoli di ingegneria qualificata e project management, nonché opportunità di produzione.

“Questo progetto esemplifica l’impegno di Alstom nei confronti del Messico. Il 76,6% dei componenti dei treni sarà realizzato in Messico. Questo livello di contenuto locale stimola l’industria ferroviaria messicana, promuove la specializzazione tecnica e rafforza la rete di fornitori locali, creando posti di lavoro interessanti lungo tutta la catena del valore. Produrre treni per il Messico, realizzati in Messico, non riguarda un singolo progetto, ma rappresenta il nostro contributo a lungo termine alla mobilità sostenibile e allo sviluppo del Paese”, ha dichiarato Maite Ramos, Direttore Generale di Alstom per la regione Nord America Latina.

Chiamati localmente “Trenes des Norte” (Treni del Nord), i treni Adessia Stream di Alstom, per il servizio senza catenaria, soddisferanno i più elevati standard internazionali di mobilità moderna, raggiungendo una velocità massima di circa 165 km/h. Ogni unità avrà una lunghezza di circa 100 metri e consentirà il doppio accoppiamento, formando configurazioni fino a otto carrozze. La capacità sarà flessibile: circa 300 passeggeri sui servizi a lungo raggio e fino a 600 sui servizi a corto raggio, garantendo efficienza e comfort in ogni viaggio. I treni offriranno un’esperienza confortevole, sicura e moderna, con piena accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM) e sistemi di informazione in tempo reale.

Le soluzioni ferroviarie suburbane Adessia di Alstom sono un punto di riferimento globale nella mobilità urbana e suburbana, collegando il cuore delle città con le aree metropolitane circostanti. Con oltre 40.000 carrozze vendute in 60 sistemi di trasporto pendolare in 15 paesi, questa piattaforma offre un portafoglio versatile che include più unità, garantendo efficienza e sostenibilità in ogni viaggio. Realizzati con materiali di alta qualità come alluminio e acciaio inossidabile, i treni Adessia di Alstom rappresentano soluzioni che trasformano l’esperienza urbana e contribuiscono a un futuro più connesso e sostenibile.

Oltre a prestazioni ed efficienza, il design dei Trenes del Norte cerca di entrare in sintonia con l’identità e l’orgoglio culturale del Messico, proiettando una visione di modernità e innovazione. Il concept prende come riferimento il Nahuatl, una lingua viva fin dal VII secolo, e il Codex Boturini, un manoscritto iconico che ispira la palette cromatica con ocra terrosi, marroni caldi e toni rosa che evocano la ricchezza della terra.

La parte anteriore del treno è una sorprendente incarnazione dell’orgoglio regionale: ispirata allo sguardo intenso del puma, simbolo di forza e agilità, con linee aerodinamiche che trasmettono dinamismo e tre luci orizzontali che evocano i baffi del felino, creando una firma visiva unica e riconoscibile.

All’esterno, il treno a lunga percorrenza presenta un nastro nero intenso che si estende dal muso lungo il tetto, rafforzando il senso di movimento. Una fascia verde, tratta dal Codice Boturini, offre un raffinato contrasto, mentre le porte color terra garantiscono un’accessibilità intuitiva. Le finiture iridescenti riflettono la luce e l’ambiente circostante, conferendo al treno una presenza sofisticata e vibrante.

Il design a breve percorrenza preserva questa continuità visiva, consolidando una solida identità per i Trenes del Norte. I finestrini integrati in una superficie nera continua proiettano modernità e sicurezza, mentre la firma luminosa anteriore rafforza la promessa di velocità e connessione culturale.

Oltre alla fornitura di 47 treni, il contratto include anche la manutenzione completa per cinque anni, l’allestimento di depositi di manutenzione, stazioni di ispezione e rifornimento, nonché la formazione tecnica e la messa in servizio dei treni. Alstom si distingue per i risultati eccezionali in termini di disponibilità e affidabilità, supportando le proprie soluzioni con solide competenze tecnologiche e di ingegneria dei sistemi. L’esperienza di Alstom nella manutenzione di asset e sistemi ferroviari garantisce operazioni sicure, efficienti ed economiche, rafforzando la fiducia dei clienti in ogni progetto.

L’azienda opera in oltre 250 sedi in tutto il mondo, eseguendo manutenzione correttiva e preventiva, revisioni, gestione dell’obsolescenza, pulizia, gestione e modernizzazione dei magazzini e molto altro ancora.

Inoltre, in qualità di principale fornitore privato di servizi di gestione e manutenzione in Nord America, Alstom supporta i propri clienti durante l’intero ciclo di vita dei loro asset ferroviari. Dalla progettazione e costruzione per la gestione, alla modernizzazione, fino al fine vita, le sue soluzioni coprono la manutenzione della flotta, l’infrastruttura, la segnalamento e il supporto tecnico specializzato.

Il sistema predittivo HealthHub di Alstom, che sarà integrato anche nel servizio Trenes del Norte, monitora oltre 10.000 carrozze, è operativo in più di 30 città e ha ridotto il consumo energetico del 20% dal 2014.

I treni saranno prodotti nello stabilimento Alstom di Ciudad Sahagún, situato nello stato di Hidalgo, che vanta certificazioni internazionali e processi avanzati per la lavorazione di acciaio inossidabile e alluminio, garantendo qualità ed efficienza in ogni fase della produzione.

Lo stabilimento di Sahagún è il primo centro di produzione di Alstom nelle Americhe, nonché il terzo a livello mondiale, e sarà responsabile della produzione dei 47 treni DMU. Situato in un’area industriale con oltre sette decenni di esperienza produttiva, il sito offre una connettività strategica con i principali corridoi logistici del Paese, consentendo la movimentazione efficiente di materiali, sottogruppi e treni completi verso qualsiasi destinazione nazionale e internazionale. 2.000 locomotive e oltre 3.500 vagoni sono stati prodotti presso lo stabilimento.

Nel 2025, Alstom ha ricevuto ufficialmente l’etichetta “Made in Mexico”, un riconoscimento governativo che certifica i prodotti progettati, fabbricati e assemblati nel Paese secondo elevati standard di qualità e innovazione, sottolineando l’impegno dell’azienda nel rafforzare l’industria nazionale e nel posizionare il Messico come un polo chiave per la produzione ferroviaria di livello mondiale.

