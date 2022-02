Genova allerta vento. Sopraelevata chiusa a due ruote e mezzi telonati. Chiusi parchi e cimiteri

di Redazione

La tramontana nel pomeriggio potrebbe toccare in alcune zone della regione anche i 100 chilometri all'ora. Temporali sul Levante genovese e nello Spezzino

Divieto di transito oggi ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata. Chiusura al pubblico di giardini e parchi. Chiusura dei cimiteri di tutta la città. Queste le disposizioni della Polizia Locale di Genova in seguito all'allerta vento annunciata dalla Protezione Civile.

Arpal ha emesso un avviso meteo per vento di burrasca forte per tutta la regione per tutta la giornata. La Liguria sarà battuta da venti da Nord in rinforzo nel pomeriggio fino a 60-80 km/h su tutte le zone, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli. Sul Levante ligure e sulla parte orientale del genovesato sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato.