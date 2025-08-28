Allerta meteo in Liguria, notte serena. Arpal: "Possibili fenomeni intensi nel pomeriggio, venerdì attese forti mareggiate"
di F.S.
Federico Grasso a Telenord: "Il primo passaggio è stato rapido tra le 5 e le 7 del mattino"
Notte tranquilla sulla Liguria, interessata dalla mezzanotte di ieri da un'allerta arancione per temporali che durerà fino alle 15 di oggi sulle zone centrali e dell'entroterra.
"Un primo passaggio perturbato è passato velocemente questa mattina tra le 5 e le 7. In mattina piove debolmente soprattutto nella zona del savonese, in val Bormida. Cosa attenderci nelle prossime ore? Rimane tutto da stabilire, nel pomeriggio ci aspettiamo nuove precipitazioni, anche intensi. Il vento soffierà sulla nostra regione da ovest a est, e non da sud a nord come accaduto finora. Per cui il nuovo passaggio perturbato potrebbe muoversi velocemente" - così a Telenord Federico Grasso, tecnico di Arpal, sulle ultime ore di maltempo che hanno colpito la Regione
