Allerta gialla su Centro e Levante, martedì torna la pioggia in Liguria

Arpal ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone B,C,E) dalle 5 alle 18 di domani martedì 9 settembre. Sul resto della regione (Zone A e D) bassa probabilità di forti temporali

E’ in arrivo infatti una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani, soprattutto sul centro e sul levante della regione.

Già nella serata di oggi si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l'arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.

Al momento non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi. Il passaggio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica.

