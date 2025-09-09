Allerta gialla su Centro e Levante della Liguria, Telenord in diretta con il live dalle 10

Allerta gialla per temporali oggi in Liguria sulle zone di Centro e Levante: ordinanza valida dalle 5 alle 18. Telenord sarà in onda dalle 10 con collegamenti sul territorio e aggiornamenti in tempo reale su piogge, viabilità e trasporti.

Nel dettaglio, l’allerta riguarda le zone B, C ed E (bacini marittimi di Centro, marittimi di Levante e padani di Levante); su zone A e D la probabilità di fenomeni intensi è più bassa. Attesi rovesci e temporali anche forti, con fulminazioni e locali raffiche di vento; umidità su valori alti e temperature massime in calo. Venti deboli o moderati in rotazione ciclonica con rinforzi da Sud-Est a Levante; mare poco mosso, localmente mosso per onda da Sud-Est.

Fasce orarie e fenomeni — Fino al tardo mattino precipitazioni sparse e intermittenti con possibili temporali localmente forti sul Centro-Levante; temporanea attenuazione sulla costa nel primo pomeriggio, seguita da nuova intensificazione dalla tarda serata sui rilievi e verso Levante.

Evoluzione a breve — Domani (mercoledì) quadro perturbato con piogge diffuse e temporali anche forti, più insistenti a Levante; graduale attenuazione da Ponente nel pomeriggio. Giovedì variabilità con piogge residue, quindi schiarite più ampie tra venerdì e domenica secondo gli ultimi scenari previsionali.

Indicazioni pratiche — Prestare attenzione a ruscellamenti e allagamenti localizzati, evitare sottopassi e aree depresse in caso di forti scrosci. Possibili brevi criticità sulla viabilità per caduta fogliame/rami e ritardi nel trasporto pubblico locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.