Allerta arancione in Liguria, Giampedrone a Telenord:"Notte senza particolari criticità, il fronte attraverserà tutta la regione da Ponente a Levante"

L'assessore Giacomo Giampedrone, già operativo dalla sala della Protezione Civile, traccia un bilancio delle ore appena trascorse, dando qualche previsione su ciò che è previsto nelle prossime ore:

"Notte tranquilla, ma con dei cumuli, soprattutto a Ponente con passaggi significativi. Qualche albero caduto e qualche smottamento, ma tutto già prontamente risolto dagli addetti ai lavori. Le prossime ore saranno centrali, perchè quel fronte che sta via via entrando arriverà nel Ponente e si fermerà, quindi serve attenzione. Anche la situazione relativa al moto ondoso andrà peggiorando, il mare oggi sarà un fattore che ci accompagnerà per tutta la giornata. Oggi ci sono tutti gli ingredienti che devono far scattare attenzione da parte nostra e anche dei cittadini. Le ore della mattinata saranno fondamentali per capire cosa potrà accadere. Il caldo anomalo col quale ci siamo svegliati questa mattina fa parte del momento, ce lo aspettavamo. Questi eventi temporaleschi sono sempre accompagnati da questo tipo di temperature, che comunque cesserà nel pomeriggio. Ora siamo focalizzati su quello che sta accadendo in queste ore, poi da domenica ci concentreremo sulla situazione che potrebbe verificarsi a inizio settimana prossima".

"Il fronte lascerà il Ponente a un certo punto e attraverserà la regione, spostandosi sul Levante. La previsione delle prossime 24 ore, cioè l'andamento dell'uscita del passaggio frontale, lo avremo circa alle ore 12. Tutto lascia presagire che la giornata di domani dovrebbe stabilizzare il tutto. Il fatto che ora non stia piovendo a Genova non vuol dire che da altre parti sia così. Restiamo in allerta per capire se da qualche parte potrebbero verificarsi criticità".