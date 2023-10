Allerta arancione in Liguria, ecco come prevenire i rischi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dalle ore 22 di giovedì 19 e fino alle 15 di venerdì 20 ottobre su tutta la Liguria scatta l'allerta arancione per piogge e temporali. Previsti forti piogge e temporali soprattutto nella notte, in questi casi ai cittadini viene raccomandato di evitare di uscire il piu' possibile e di adottare certe misure di sicurezza per evitare spiacevoli situazioni.

Si raccomanda di:

- tenere in casa una cassetta del pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica;

- proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano sul livello della strada e chiudere le porte di cantine, garage o seminterrati;

- è sempre meglio spostare automobili e moto in una zona rialzata e non soggetta ad allagamenti;

- durante l'allerta è bene tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e fonti di informazione ufficiali

Per quanto possibile si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti, e comunque evitare di fermarsi in zone maggiormente soggette ad allagamenti come sottopassi, strade vicine agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città. Evitare sempre l’utilizzo dell’ascensore

Durante l'allerta arancione, ai possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e dei tagliandi Blu Area FB e FC, è consentito parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area.