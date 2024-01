Albisola Superiore, artista di strada: "Vigile voleva sparare al mio cane". Il sindaco avvia accertamenti

"Vuole sparare al mio cane! Io la denuncio, lei non può sparare al mio cane! E' venuto qui a farsi mordere apposta per sparare al mio cane". Sono queste le parole con cui l'artista di strada Mara Gobbato, si è rivolta ad un agente della polizia locale di Albisola Superiore in un video diventato virale. Ieri mattina l'artista di strada stava suonando la chitarra in piazza ad Albisola quando è stata avvicinata da un agente della polizia locale per dei controlli.

Uno dei cani della donna, che è disabile (nella foto), si è agitato, rovesciando il carrellino che 'sostituisce' le sue zampe posteriori. Secondo la testimonianza della donna, l'agente avrebbe minacciato di sparare ai cani se questi l'avessero morso.

"Stamani avrò un incontro con il comandante della polizia locale e cercheremo di capire cosa sia successo ascoltando anche i testimoni - spiega il sindaco Maurizio Garbarini: - Se davvero è stato messo in atto un comportamento del genere è da stigmatizzare e sarebbe da censurare. Ma è doveroso fare le necessarie verifiche prima di dare una vicenda non comprovata in pasto ai social in maniera così cruda, proprio come sta accadendo in queste ore".

La notizia è virale sui social e molti animalisti hanno deciso di inviare al comune una mail in cui, "senza offendere", ribadiscono gli animalisti di Osa - si chiede una seria indagine e la punizione esemplare, se colpevole, del vigile e l'invito del comune, in segno di pace, a chiedere all'artista di esibirsi in uno spettacolo sulla piazza del municipio.