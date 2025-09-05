Alberto II di Monaco a Dolceacqua, gemellata col Principato, per i 50 anni della Protezione Civile

Una giornata di festa e memoria nel cuore della Val Nervia, dove il piccolo borgo medievale di Dolceacqua ha celebrato oggi il cinquantesimo anniversario della sua Protezione Civile. Ospite d’onore della cerimonia, il principe Alberto II di Monaco, presidente della Croce Rossa monegasca e da anni vicino al territorio ligure, con cui il Principato di Monaco è gemellato attraverso il Comune di Montecarlo.

Le celebrazioni si sono svolte al Cinema Cristallo, all’ingresso del suggestivo centro storico dominato dal castello dei Doria. Ad aprire la cerimonia, l'esecuzione degli inni nazionali di Monaco e dell’Italia, a sottolineare il forte legame istituzionale e simbolico tra i due territori.

Durante l’evento sono stati consegnati numerosi riconoscimenti: non solo ai soci fondatori della Protezione Civile di Dolceacqua, ma anche a volontari e associazioni che, nel corso degli anni, hanno contribuito concretamente alle attività di soccorso, prevenzione e solidarietà.

A fare gli onori di casa, il sindaco Fulvio Gazzola, che ha accolto le numerose autorità presenti, tra cui il prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, e il sindaco di Montecarlo, Georges Marsan.

La presenza del principe Alberto ha dato ulteriore risalto a un anniversario che ha voluto celebrare non solo il passato, ma anche l’impegno futuro della Protezione Civile, sempre più centrale nel fronteggiare emergenze ambientali e sociali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.