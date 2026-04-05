Albenga, riapertura anticipata del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza

Buone notizie per l’utenza del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga: a seguito delle verifiche tecniche effettuate e del loro esito positivo, la ASL2 ha già provveduto al ripristino dell’agibilità dei locali, anticipando rispetto alle previsioni iniziali i tempi di riapertura del servizio.

Grazie alla conclusione degli interventi e alle verifiche di sicurezza, il servizio tornerà operativo già nella giornata di martedì, secondo l’organizzazione definita nei giorni scorsi per garantire continuità all’assistenza.

A partire da mercoledì, inoltre, riprenderanno regolarmente anche gli appuntamenti ambulatoriali programmati, consentendo così un ritorno alla piena normalità per pazienti e operatori.

L’anticipo nella riapertura rappresenta un risultato importante, che permette di ridurre al minimo i disagi per l’utenza e di ristabilire rapidamente la piena funzionalità del servizio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.