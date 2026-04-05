Albenga, riapertura anticipata del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza
di R.C.
IL servizio tornerà operativo già nella giornata di martedì, secondo l’organizzazione definita nei giorni scorsi per garantire continuità all’assistenza
Buone notizie per l’utenza del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga: a seguito delle verifiche tecniche effettuate e del loro esito positivo, la ASL2 ha già provveduto al ripristino dell’agibilità dei locali, anticipando rispetto alle previsioni iniziali i tempi di riapertura del servizio.
Grazie alla conclusione degli interventi e alle verifiche di sicurezza, il servizio tornerà operativo già nella giornata di martedì, secondo l’organizzazione definita nei giorni scorsi per garantire continuità all’assistenza.
A partire da mercoledì, inoltre, riprenderanno regolarmente anche gli appuntamenti ambulatoriali programmati, consentendo così un ritorno alla piena normalità per pazienti e operatori.
L’anticipo nella riapertura rappresenta un risultato importante, che permette di ridurre al minimo i disagi per l’utenza e di ristabilire rapidamente la piena funzionalità del servizio.
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