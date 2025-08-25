Salute

Albenga, prolungata sino al 31 agosto l'apertura notturna del Punto di primo intervento

Il servizio è stato attivato il 15 luglio e sino al 24 agosto sono stati presi in carico 2.664 pazienti

ALBENGA (Savona) - La Direzione di ASL 2 comunica che il Punto di Primo Intervento di Albenga rimarrà aperto sulle 24 ore sino al 31 agosto. Il servizio è stato attivato il 15 luglio con previsione di sospensione notturna dal 24 agosto. L’iniziativa rientra nel programma di rimodulazione dei servizi sanitari  implementati da ASL 2 per affrontare il periodo di massima affluenza turistica.

Alcuni dati: dal 15 luglio al 24 agosto sono stati presi in carico 2664 pazienti con patologie, prevalentemente, a bassa complessità.

Si ricorda che il Punto di Primo Intervento è dedicato a disturbi di salute acuti ma di lieve o moderata entità; per problemi più severi è sempre consigliato rivolgersi ai Pronto Soccorso di Pietra Ligure e Savona.

