Albenga: non ce l'ha fatta il bimbo colpito da malore in spiaggia, muore al Gaslini dopo due giorni
di R.C.
Nonostante l’impegno e gli sforzi del personale sanitario, il quadro clinico non ha mai mostrato segni di miglioramento, fino all'esito drammatico
Non ce l’ha fatta il bambino di nove anni colpito da un improvviso malore mentre si trovava al mare con la famiglia ad Albenga. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 7 agosto presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il piccolo era stato ricoverato in condizioni disperate.
L’episodio risale al pomeriggio di lunedì, quando il bambino stava giocando sulla spiaggia, tra i turisti e i bagnanti. All’improvviso ha iniziato a sentirsi male, accasciandosi sotto gli occhi attoniti di chi era presente. Secondo le prime ricostruzioni mediche, la causa potrebbe essere riconducibile a un grave episodio respiratorio acuto, forse aggravato dal caldo intenso.
I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Bianca di Alassio e un’équipe del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul litorale, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere un immediato trasferimento al Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.
Nonostante l’impegno e gli sforzi del personale sanitario, il quadro clinico non ha mai mostrato segni di miglioramento, fino all'esito drammatico.
