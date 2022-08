Albenga, Coop Liguria apre il suo 55esimo punto vendita: 15 dipendenti, metà delle quali sono nuove assunzioni

di Marco Innocenti

Attenzione all'ambiente con illuminazione a led e banco frigo chiuso da ante, collaborazione coi produttori locali e riduzione dello spreco alimentare

È stato inaugurato questa mattina, ad Albenga, un nuovo punto vendita InCoop di 350 metri quadrati, che ha sede in viale Martiri della Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria, dove per anni ha operato la storica tipografia Fratelli Stalla. Il negozio dispone di un piccolo parcheggio con 8 posti auto riservati alla clientela e occupa una quindicina di addetti.

Per Coop Liguria sarà il punto vendita numero 55 e il secondo ad Albenga, dove la Cooperativa è presente sin dagli anni 60 con un piccolo supermercato in via Trieste, successivamente trasferito e ampliato in Superstore negli anni ‘90 all’interno del centro commerciale Le Serre in Regione Bagnoli e trasformato infine in Ipercoop, che oggi conta più di 6.000 Soci.

Proprio a rimarcare il forte radicamento della Cooperativa sul territorio, in concomitanza con l’apertura è stato consegnato, alle associazioni attive ad Albenga e nei territori di Alassio, Loano e Finale Ligure impegnate nella lotta alla povertà, un contributo complessivo di 4.000 euro stanziato da Coop Liguria in occasione del voto sul bilancio di giugno. Una donazione che, a livello regionale, ammonta a 53.000 euro.



Si tratta di associazioni autorevoli che si prendono cura delle a famiglie più fragili: Tavola del Cuore della Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga; Centri Ascolto di San Bernardino e di San Michele di Albenga; Croce Rossa di Alassio; Banco di Solidarietà di Loano; Associazione Noi per Voi di Finale Ligure.

“Con questo punto vendita – commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – contiamo di integrare l’offerta del nostro ipermercato con un supermercato sotto casa, da frequentare prevalentemente a piedi, ma comunque dotato di un piccolo parcheggio, molto funzionale in una regione avara di spazi come la Liguria. Al centro dell’offerta c’è il prodotto a marchio Coop, che garantisce standard elevatissimi di qualità, sicurezza, sostenibilità ed etica a prezzi competitivi, privilegiando i fornitori italiani. Altrettanto valorizzati sono i prodotti locali: all’interno del negozio, infatti, sono ben evidenziate le eccellenze del territorio ingauno: gli ortaggi della cooperativa L’ortofrutticola di Albenga, che rifornisce molti negozi Coop e i cui prodotti vengono proposti nelle bancarelle “I prodotti del territorio”, e i vini delle aziende locali Durin e Donne della torre Cooperativa Viticoltori Ingauni di Ortovero. Ma la relazione di Coop Liguria con il territorio non è solo commerciale. In quanto cooperativa di consumatori sosteniamo decine di progetti culturali, solidali, educativi e ambientali, collaborando con le Istituzioni e le associazioni locali. Per questo, abbiamo colto l’occasione dell’apertura per consegnare alle associazioni di Albenga un contributo, che mettiamo a loro disposizione ormai da tre anni, coerentemente con i nostri impegni a favore della comunità. Come abbiamo fatto anche in questi giorni a sostegno delle organizzazioni in prima linea nello spegnimento degli incendi”.

Per rispettare l’ambiente, il nuovo InCoop di Albenga ha un impianto di illuminazione interamente a led e banchi dei surgelati e dei salumi e latticini a libero servizio chiusi da ante, per limitare la dispersione del freddo.

Come in tutti i negozi Coop è presente il Punto Soci, l’ufficio al servizio dei Soci di Coop Liguria dove è possibile aprire un libretto di Prestito Sociale; effettuare operazioni di deposito e prelievo; richiedere la carta di pagamento SocioCoop di più, riservata ai Soci Prestatori; accedere ai servizi assicurativi agevolati proposti da Coop attraverso UnipolSai (polizze danni per la casa e l’RC auto, piani pensionistici integrativi, polizze di investimento); attivare il servizio di telefonia mobile Coop Voce.

In occasione dell’apertura, la Cooperativa proporrà per un paio di mesi una promozione rivolta ai nuovi Soci, che riceveranno in omaggio 5 buoni sconto del valore di 5 euro, spendibili su una spesa minima di 25 euro.