Albanese a Genova, Rixi: “Parole inaccettabili, alimentano odio e divisione”

Scoppia la polemica a Genova dopo l’intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, ospite in città il 7 ottobre. A criticare duramente le sue dichiarazioni è il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che definisce "inaccettabili" i toni e i contenuti utilizzati durante l’incontro.

"Le dichiarazioni e i comportamenti provocatori di Francesca Albanese a Genova sono inaccettabili – ha affermato Rixi –. Invece di promuovere dialogo e pace, alimentano odio e divisione".

Il viceministro ha inoltre ribadito che la vera causa delle tragedie in Medio Oriente è il terrorismo di Hamas, che "usa il popolo palestinese come scudo umano e lo tiene in ostaggio della propria ideologia di odio".

"Condannare Hamas senza ambiguità significa scegliere la vita, la libertà e la pace. Tutto il resto è complicità morale con la violenza", ha dichiarato.

Rixi ha poi definito “a dir poco infelice” la scelta di tenere l'incontro proprio il 7 ottobre, a un anno dagli attacchi terroristici in Israele, e in un luogo dedicato a Emanuele “Lele” Luzzati, artista genovese di origine ebraica. La famiglia Luzzati (leggi qui) ha espresso disappunto per la coincidenza.

