Francesca Albanese ai Giardini Luzzati, la famiglia dell'artista genovese di origine ebraica si oppone: "Emanuele non avrebbe approvato"

La scelta dei Giardini Luzzati quale sede dell'incontro pubblico con Francesca Albanese, nota per le sue posizioni filopalestinesi assai accese, pur arrivando dopo il 'trasloco' dalla sede originaria del Ducale, viene bocciata dalla famiglia dell'artista cui lo spazio è intitolato. Scrive infatti Raffaella Petraroli Luzzati, presidente della Comunità Ebraica di Genova e congiunta del grande artista, sulla pagina FB dei Giardini:

La famiglia di Lele Luzzati disapprova la messa a disposizione alla signora Albanese della location intitolata al loro familiare(sappiamo benissimo che è un luogo pubblico) NELLA GIORNATA ODIERNA. Lele Luzzati, uomo di sinistra, pacifista, la cui sorella ( fuggita dall’Italia per le leggi razziste del1938)e i cui nipoti vivono in un Kibbutz a ridosso della cittadina di Sderot colpita dai missili di questa guerra, non avrebbe senz’altro approvato una manifestazione di tale tenore nel giorno del ricordo del più violento pogrom antisemita dopo la Shoah .Qualche utile idiota o imbecille come meglio definito dal Presidente Mattarella ha pensato bene di scrivere da qualche parte “Luzzati fascista”. Senza parole firmato: La famiglia Luzzati.

