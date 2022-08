Alassio, chiude (temporaneamente) una discoteca: la metà dei dipendenti lavorava in nero

di Redazione

I camerieri in nero hanno provato a fuggire dall'uscita di sicurezza, ma si sono trovati davanti gli ispettori, che li hanno identificati

Proseguono i controlli dell'Inl, l'Ispettorato nazionale del Lavoro, per il programma Vigilanza speciale sommerso e sicurezza estate 2022 rivolto in particolare ai settori turistico-alberghiero e balneare, agli eventi e ai pubblici esercizi.

Nel fine settimana trascorso nel corso di un controllo in una discoteca di Alassio - sottolinea l'Ispettorato in una nota - su 38 lavoratori trovati nel locale - camerieri, parcheggiatori, autisti e addette all'accoglienza - 19 sono risultati in nero. Gli ispettori del lavoro hanno proceduto alla sospensione dell'esercizio. Al momento dell'accesso, conclude la nota, i camerieri in nero hanno provato a fuggire dall'uscita di sicurezza, togliendosi la maglietta con il logo della discoteca, ma si sono trovati davanti gli ispettori, che li hanno identificati.