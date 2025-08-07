Alassio: Bianca Ramondo spegne cento candeline, tutta la città festeggia la maestra di generazioni di scolari

La città di Alassio ha festeggiato il secolo di vita della signora Bianca Ramondo, una delle sue cittadine più amate e rispettate. Originaria di Cosio d'Arroscia e residente in via Ciccione, la signora ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto della famiglia e delle autorità locali.

Alla cerimonia hanno preso parte il vicesindaco Angelo Galtieri, l’assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni, insieme al direttore generale e all’amministratore unico di Gesco, società partecipata dal Comune, rispettivamente Igor Colombi e Gianemanuele Fracchia. Nel corso dell’evento, la signora Ramondo ha ricevuto una pergamena ufficiale del Comune e un omaggio floreale in segno di riconoscimento.

Vedova in giovane età, Bianca Ramondo ha dedicato la sua vita alla famiglia e all’insegnamento, professione che ha svolto per oltre quarant’anni seguendo la tradizione del padre. La passione per la scuola è stata trasmessa anche alla figlia Luisella Corona, insegnante nelle scuole elementari di via Neghelli.

Alla celebrazione ha partecipato anche un’infermiera del reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che lo scorso anno ha assistito la signora Ramondo durante un delicato periodo di salute, contribuendo al suo recupero con grande professionalità e umanità. La famiglia ha espresso profonda gratitudine per le cure ricevute.

Emozionata e grata per l’affetto ricevuto, Bianca Ramondo ha vissuto una giornata di festa e commozione, simbolo del legame profondo che unisce la centenaria alla sua comunità.

