Al Meeting di Rimini, la mostra che racconta l'eredità di Amadeo Peter Giannini: il banchiere ligure simbolo di etica

Al Meeting di Rimini, dal 22 al 27 agosto, una mostra racconta l’eredità di Amadeo Peter Giannini, il banchiere di origini liguri che cambiò la finanza americana coniugando innovazione ed etica. A cui ogni anno è dedicato l'Economic Forum Giannini che si tiene a Chiavari organizzato dal Comune.

Evento – L’esposizione, intitolata “Non si può morire per un dollaro. La Rivoluzione di Amadeo Peter Giannini”, è ospitata negli spazi del Meeting e intende far conoscere al grande pubblico la vita e il pensiero del fondatore di Bank of America. Fin dal primo giorno ha riscontrato un grande successo, fanno sapere gli organizzatori.

Curatori – La mostra è frutto del lavoro di Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi e Simone Selva, in collaborazione con gli studenti delle università Bocconi e Cattolica di Milano.

Contributo ligure – Tra i promotori il Centro Studi Amadeo Peter Giannini, che ha partecipato attivamente all’organizzazione. La presidente Cristina Bolla sottolinea l’importanza di diffondere la memoria di “un uomo che seppe unire imprenditorialità, morale ed etica”.

Figura storica – Nato in California da una famiglia ligure, Giannini rivoluzionò il settore bancario rendendo il credito accessibile non solo ai grandi investitori ma anche a piccoli imprenditori, agricoltori e famiglie. Un approccio che ne fece un innovatore sociale, oltre che economico.

Significato – L’iniziativa punta a valorizzare il modello di una finanza che guarda alla persona, ricordando come Giannini abbia saputo trasformare un’idea di banca inclusiva in una realtà globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.