Aids, Liguria seconda regione per incidenza in Italia

La Liguria è la seconda regione italiana per incidenza di Aids dietro al Lazio. Sono circa 2500 le persone con infezione da Hiv nella nostra regione ed ogni anno si registrano 70 nuovi casi di infezioni.

Il dato è emerso alla presentazione della nuova campagna di comunicazione e prevenzione lanciata da Regione Liguria per sensibilizzare sulle malattie sessualmente trasmissibili in occasione del 1 dicembre, giornata mondiale contro l'Aids.

"Giornate come queste sono cruciali per combattere il diffondersi dell'HIV - ha spiegato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie del San Martino - soprattutto perché i due anni post pandemia Covid-19 evidenziano una ripresa dei casi di infezione, con incremento del 10-20% rispetto agli anni precedenti. Al momento delle 2500 persone con infezione in Liguria 1.400 sono seguite dal Policlinico San Martino e le restanti negli altri centri clinici della Liguria a Sanremo, Pietra Ligure, Savona, Galliera e La Spezia. Si stima che in Liguria ci siano almeno 500-800 persone che non sanno di avere l'infezione per questo giornate, eventi, attività dedicate hanno la forza di far emergere un'importante quota di sommerso".

"Per sensibilizzare la popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, sulle modalità di contagio, i sintomi e le misure di prevenzione da adottare, Regione Liguria ha realizzato una campagna di comunicazione - spiega l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - che prende il via domani, giovedì 1° dicembre, in occasione della Giornata mondiale, con approfondimenti, consigli, dirette social e podcast dedicati. Si tratta di un'attività indispensabile, a fronte di un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse, quali sifilide, gonorrea e non solo anche a causa di una sottovalutazione dei rischi e di un abbassamento dell'attenzione, su cui invece bisogna insistere". In Liguria il test Hiv è gratuito e disponibile per la popolazione nei centri Asl e presso i centri di Malattie Infettive e Igiene.