Agopuntura, alla scoperta dell'antica medicina integrata cinese
di Maurizio Michieli
L'agopuntura è una pratica antichissima di medicina integrata cinese. Ne siamo andati alla scoperta, nel corso di Liguria Live in onda su Telenord e telenord.it, con il dottor Luciano Andreoli, medico e agopuntore e con la testimonianza di una paziente, Roberta Ferrarini.
Ecco l'intervento integrale.
