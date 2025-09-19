Salute

Agopuntura, alla scoperta dell'antica medicina integrata cinese

di Maurizio Michieli

L'agopuntura è una pratica antichissima di medicina integrata cinese. Ne siamo andati alla scoperta, nel corso di Liguria Live in onda su Telenord e telenord.it, con il dottor Luciano Andreoli, medico e agopuntore e con la testimonianza di una paziente, Roberta Ferrarini.

Ecco l'intervento integrale.


