Addizionali Irpef: Genova tra le città più care d'Italia

Genova si conferma tra le città italiane dove il peso fiscale grava maggiormente sui contribuenti. Secondo uno studio realizzato dal Servizio Politiche della UIL sulle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, il capoluogo ligure è la quarta Città metropolitana più cara per chi dichiara un reddito annuo lordo di 40.000 euro.

Nel dettaglio, ogni contribuente genovese versa 1.138 euro all’anno tra addizionali regionali e comunali, cifra che colloca Genova dietro solo a Roma (1.452 euro), Napoli (1.428 euro) e Torino (1.206 euro), ma davanti a città come Bologna (1.122), Reggio Calabria (1.012) e Milano (916).

Il quadro non cambia molto per i redditi più bassi: Genova è settima per peso fiscale sulle persone con un reddito di 20.000 euro, con 446 euro all’anno versati. In questo caso, le città dove si paga di più sono Napoli (607 euro), Roma (606), Torino (509), Reggio Calabria (506), Bologna (456) e Palermo (449).

Interessante notare come in alcune città italiane – tra cui Milano, Firenze, Mantova, Bolzano, Trento ed Enna – l’addizionale comunale sia pari a zero per i redditi da 20.000 euro. Una misura che riduce sensibilmente l’impatto fiscale per i contribuenti meno abbienti. Per i redditi da 40.000 euro, tale esenzione rimane solo per Trento e Bolzano.

In Liguria, l’addizionale regionale IRPEF si attesta a 246 euro per i redditi da 20.000 euro e sale a 726 euro per quelli da 40.000 euro.

A commentare i dati è il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che sottolinea: “Nel nostro studio abbiamo evidenziato importanti disomogeneità territoriali che, in un quadro di fiscalità nazionale non marcatamente progressivo, rischiano di amplificare le disuguaglianze sociali ed economiche. Troppo spesso le imposte vengono utilizzate per compensare i tagli lineari alla spesa pubblica, senza miglioramenti nei servizi. Il risultato? I cittadini, soprattutto quelli a reddito medio-basso, pagano di più per ricevere meno”.

