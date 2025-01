Addio all’edicola di via XX Settembre: un altro simbolo urbano che scompare

A Genova prosegue il lento smantellamento delle edicole storiche: in via XX Settembre, all’angolo con via Sofia Lomellini, un chiosco ormai inattivo è stato rimosso. È l’ennesima chiusura in città, in un contesto nazionale che ha visto sparire 2.700 edicole in soli quattro anni, così sparite dal 25% dei comuni italiani.

Il declino – La crisi dell’editoria e la riduzione della domanda di giornali cartacei hanno modificato il panorama urbano italiano. Solo a Genova, tr il 2020 e il 2022, hanno chiuso 35 edicole, tra cui quella di piazza Matteotti, abbandonata dopo la scomparsa del suo storico titolare, e quella davanti alla Prefettura, Fontane Mrose e tante altre. Diventa difficile comprare il giornale in certi quartieri.

Dati preoccupanti – Secondo Unioncamere, in Italia tra il 2019 e il 2023 hanno chiuso 2.700 edicole, con un impatto maggiore sulle piccole imprese individuali. Genova non fa eccezione: luoghi iconici, come l’edicola-nicchia di piazza Marsala, sono stati smantellati o lasciati vuoti per troppo tempo.

Le sfide – Massimo Moschini, presidente di Snag Giornalai, sottolinea: “La difficoltà nel passaggio alla digitalizzazione e la scarsa adesione agli accordi per proporre servizi pubblici come certificati anagrafici penalizzano il settore. È fondamentale attrarre le nuove generazioni per garantire un futuro alle edicole.”

Prospettive – La soluzione sembra ancora lontana, ma trasformare le edicole in infopoint turistici, seguendo il modello di altre città italiane potrebbe già essere un'iniziativa per diversificare le proposte delle edicole e attire più persone. Nonostante le difficoltà, alcuni edicolanti resistono, cercando di reinventarsi per fronteggiare un mercato sempre più digitale e competitivo.

