Addio a Pierpaolo Merighi, con la tv ha portato l'arte nelle case

di Matteo Angeli

E' morto Pierpaolo Merighi, titolare e fondatore della storica Galleria d'Arte Merighi. Aveva capito l'importanza della televisione riuscendo a far conoscere al grande pubblico l'arte contemporanea dando spazio ad artsiti liguri ma non solo.

Una galleria famosa al grande pubblico proprio per la costante presenza sui canali televisivi. Su Telenord è stata una presenza fissa per almeno due decenni.

Merighi è stato presente nel mercato dell'arte in Liguria esponendo, negli storici locali della sede sul situata sul Lungomare di Varazze (SV) , opere dei maggiori artisti del ventesimo secolo.

Nel 2015 la Galleria d'Arte Merighi ha rinnovato il look trasferendosi nella nuova sede nel cuore del centro storico della città di Genova a due passi da Piazza De Ferrari, creando un atelier dove i collezionisti e gli amanti dell'arte possono trovare, oltre alle opere dei grandi maestri, dipinti di artisti contemporanei. Nell'estate del 2021 si è trasferita in una nuova ed elegante location, sita in un palazzo genovese del '500 in via David Chiossone.