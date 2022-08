Addio a Piero Angela, aveva 93 anni. Il ricordo di Matteo Bassetti

di Marco Innocenti

“La sua semplicità nell'esporre anche gli argomenti più complessi, è stata anche per me, nella mia professione medica, un punto di riferimento”. E' il ricordo che Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino, ha dato di Piero Angela, scomparso oggi all'età di 93 anni. “E' stato un gigante – ha aggiunto Bassetti – di fronte al quale io mi sento un nanerottolo. La divulgazione scientifica, in questi anni in particolare, è stata molto importante. In questo lui era la fonte, io un semplice portatore d'acqua”.

“Tutti noi dobbiamo molto a lui per quello che ha fatto per la scienza – ha concluso il professor Bassetti – Anzi, non l'ho mai fatto finora, ma penso che lo farò presto: voglio far vedere le sue trasmissioni anche ai miei figli perché ciò che mi piaceva era la sua capacità di restare sempre calmo, una dote che gli invidio molto visto che io spesso mi faccio prendere un po' la mano. Lo farò vedere ai miei figli dicendo loro che è meglio che prendano esempio da Piero Angela che dal loro padre, almeno da questo punto di vista”.