Addio a Gianluca Vialli, i messaggi di cordoglio di Toti e Bucci: "La tua Genova non ti dimenticherà"

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati non appena appresa la notizia della morte di Gianluca Vialli, notizia data questa mattina dalla famiglia. Tra i primi ad esprimere la vicinanza alla famiglia sono stati Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria e il sindaco di Genova Marco Bucci.

<<Spero che la mia storia possa servire a ispirare chi si trova all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere, è pensare in modo vincente>> "E tu sei stato un vincente, fino alla fine. Ciao Gianluca, la tua Genova e il Paese non ti dimenticheranno. #Vialli" , il messaggio di cordoglio di Giovanni Toti.

"Addio a Gianluca Vialli, grande campione di calcio ed esempio di caparbietà per come ha gestito la sua malattia in questi anni. A vialli si legano ricordi indelebili per la Genova calcistica. Fu uno dei protagonisti dell'esaltante stagione della Sampdoria di Paolo Mantovani che vinse e divertì in Italia e in Europa: a suo modo, insieme ai suoi compagni, un ambasciatore di Genova nel mondo.

La città si stringe alla famiglia esprimendo sentite condoglianze", scrive il sindaco di Genova Marco Bucci.