Addio a Gabriella Andraghetti, fondatrice del Banco Alimentare della Liguria

Genova piange la scomparsa di Gabriella Andraghetti, conosciuta da tutti come 'Lella', fondatrice e presidente del Banco Alimentare della Liguria, realtà che dal 1996 è in prima linea per supportare numerose strutture caritative attive in Liguria. Andraghetti lottava da tempo contro una malattia.

A comunicarlo è il Banco Alimentare tramite una nota:

“Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta” (Paul Claudel, Annuncio a Maria): nel 2005 Gabriella Andraghetti aveva scelto queste parole per il giorno della posa della prima pietra della costruzione del magazzino di Genova del Banco Alimentare della Liguria. Alla sua realizzazione avevano contribuito donatori pubblici e privati, grazie alla stima e alla fiducia ottenute in anni di lavoro e dedizione.

Una storia iniziata nel 1996, anno di fondazione del Banco Alimentare della Liguria, da Gabriella Andraghetti a supporto di tante strutture caritative operanti sul territorio per il sostegno alimentare alle persone più povere e fragili.

Proprio oggi queste parole da lei scelte tornano alla nostra mente a sottolineare il significato del suo impegno gratuito e continuativo di questi trent’anni. Chi l’ha conosciuta sa che con il suo carattere a volte un po’ schivo si impegnava con tutta se stessa in quello che faceva con l’attenzione a tutte le persone, senza aspettarsi o attendere un tornaconto o un ringraziamento: ogni particolare è importante affinché “il bene sia fatto bene” nella consapevolezza che “è difficile fare il bene senza volersi bene” (Papa Francesco, Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Federazione europea dei banchi alimentari, 18 maggio 2019).

Il suo “sì” alla richiesta di amici di avviare quest’opera anche in Liguria è stata la risposta fiduciosa a Qualcuno che Lella ha incontrato e sempre riconosciuto e vissuto nella Chiesa e nel carisma di don Luigi Giussani.

La storia vissuta con Lella in questi trent’anni nella ricerca di far diventare concreto il motto del Banco Alimentare “condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è piena certo di fatiche ma anche ricca di tanti incontri e fatti accaduti. I tanti momenti di difficoltà si sono sempre rivelati come occasioni inattese di aiuto e crescita per il Banco Alimentare... e più volte Lella ha chiamato tutto questo “Provvidenza”.

Il Banco Alimentare della Liguria ricorda Lella con gratitudine, ringraziando del dono della sua presenza, nella consapevolezza di essere pellegrini di una Speranza che non delude.

Tutti coloro che vogliono partecipare all’ultimo saluto per Lella:

Recita S. Rosario: lunedì 30 giugno 2025 ore 19:10

Messa di commiato: martedì 1° luglio 2025 ore 10:30 presso la Chiesa dei Frati di Chiavari (GE) - Viale Francesco Tappani, 20, 16122 Chiavari

Dal Comune di Genova - "Perdiamo un esempio straordinario di solidarietà - commenta l'assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi -. Sono rimasta profondamente addolorata nell'apprendere della prematura scomparsa di Gabriella Andraghetti, la fondatrice del Banco alimentare della Liguria. Gabriella è stata un esempio straordinario di solidarietà, caparbietà e dedizione al lavoro e ad una causa quanto più nobile ci possa essere. 'Condividere i bisogni per condividere il senso della vita': è stato sin dalla sua fondazione il motto del Banco alimentare, un motto che in questi anni si è trasformato in azioni concrete che hanno potuto raggiungere le persone più fragili, aiutandole in quei momenti di difficoltà che la crisi socioeconomica ha creato e che grazie al suo operato e del Banco alimentare si è trasformato in un aiuto reale"

Dalla deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo: "Ci lascia una persona straordinaria, che ha dedicato la sua vita agli altri con una generosità concreta e silenziosa. Ho avuto il privilegio di conoscerla e di apprezzarne non solo le straordinarie capacità organizzative, ma soprattutto la profonda umanità.

Con lo sguardo sempre attento a chi aveva bisogno, Lella agiva con lucidità, sensibilità e una cura rara per ogni dettaglio.

È questo spirito, il suo spirito, che continuerà a vivere nel lavoro del Banco Alimentare, che proseguirà il suo cammino nel segno dei valori che lei ha saputo incarnare ogni giorno."

